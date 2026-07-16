Полузащитник Антон Кротов продлил контракт с ФК «Сибирь»

28-летний футболист продолжит выступать за команду Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский футбольный клуб «Сибирь» продлил контракт с полузащитником Антоном Кротовым. 28-летний игрок продолжит выступать за команду. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Антон Кротов защищает цвета «Сибири» с 2023 года. За это время он провел 36 официальных матчей и забил два мяча.

В клубе отметили, что футболист неоднократно проявлял самоотдачу, сильный характер и профессиональное отношение к делу, став примером спортивного мужества для команды.

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