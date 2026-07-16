Под Новосибирском ищут пропавшую 72-летнюю женщину

Во что именно была одета пропавшая, неизвестно. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В Бердске продолжаются поиски пожилой женщины, которая не вернулась домой. Речь идет о 72-летней Любови Николаевне Шагалеевой (известной также под фамилиями Карпова и Варнавская). Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Женщина ушла из дома 16 июля и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Ее приметы: рост 150 сантиметров, нормальное телосложение, каштановые волосы, карие глаза. Во что именно была одета пропавшая, неизвестно. С собой у нее была маленькая белая сумка.

Добровольцы просят всех, кто видел женщину или знает, где она может находиться, позвонить на горячую линию отряда по номеру 8-800-700-54-52 или в службу спасения по номеру 112. Звонки принимают круглосуточно и бесплатно.

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