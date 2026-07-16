В Дзержинском районе Новосибирска ограничат движение до 27 июля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Дзержинском районе Новосибирска временно ограничат движение транспорта. На улицах Красина и Промышленной сузят проезжую часть. Ограничения будут действовать до 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
На улице Красина проезжую часть сузят на 6 метров. На улице Промышленной — на 15 метров. Ограничения вводят в районе жилого дома № 72 на улице Красина.
Причина — проведение работ по восстановлению благоустройства.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru