В Дзержинском районе Новосибирска ограничат движение до 27 июля

Проезжую часть сузят на 6 и 15 метров из-за восстановления благоустройства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Дзержинском районе Новосибирска временно ограничат движение транспорта. На улицах Красина и Промышленной сузят проезжую часть. Ограничения будут действовать до 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

На улице Красина проезжую часть сузят на 6 метров. На улице Промышленной — на 15 метров. Ограничения вводят в районе жилого дома № 72 на улице Красина.

Причина — проведение работ по восстановлению благоустройства.

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