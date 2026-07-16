В Кузбассе с начала сезона на воде погибли 29 человек

Такая статистика на три случая превышает показатель прошлого года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе с начала теплого сезона на водоемах погибли 29 человек, включая семерых детей. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на данные главного госинспектора по маломерным судам региона Ярослава Максимова на пресс-конференции ТАСС.

Такая статистика на три случая превышает показатель прошлого года. Ярослав Максимов также вспомнил особо трагичный случай 2019 года. Две женщины привели детей на пляж, но сами сели в 50 метрах от берега. Когда одного ребенка унесло течением, остальные бросились спасать его. В результате утонули трое детей и обе матери, одна из которых плохо плавала.

В другом случае дети в лодке ловили рыбу сетью, перевернулись и утонули на глазах у отца, оставшегося на берегу. Инспектор напоминает: вода в регионе холодная, а жара только увеличивает риск. Он рекомендует вместо рек и озер устанавливать надувные бассейны на дачах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX