Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+26°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 июля 2026 9:58

В Кузбассе с начала сезона на воде погибли 29 человек

Одна из трагедий унесла жизни сразу пятерых
Валерия МОРГУНЕНКО
Такая статистика на три случая превышает показатель прошлого года.

Такая статистика на три случая превышает показатель прошлого года.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе с начала теплого сезона на водоемах погибли 29 человек, включая семерых детей. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на данные главного госинспектора по маломерным судам региона Ярослава Максимова на пресс-конференции ТАСС.

Такая статистика на три случая превышает показатель прошлого года. Ярослав Максимов также вспомнил особо трагичный случай 2019 года. Две женщины привели детей на пляж, но сами сели в 50 метрах от берега. Когда одного ребенка унесло течением, остальные бросились спасать его. В результате утонули трое детей и обе матери, одна из которых плохо плавала.

В другом случае дети в лодке ловили рыбу сетью, перевернулись и утонули на глазах у отца, оставшегося на берегу. Инспектор напоминает: вода в регионе холодная, а жара только увеличивает риск. Он рекомендует вместо рек и озер устанавливать надувные бассейны на дачах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX