Новосибирец продает лимузин ГАЗ-12 ЗИМ 1958 года выпуска за 2,3 млн

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
На одном из популярных сайтов объявлений появилось предложение о продаже раритетного автомобиля в Новосибирске. Речь идет о ГАЗ-12 ЗИМ 1958 года выпуска.
Владелец оценил машину в 2 миллиона 300 тысяч рублей. Автомобиль окрашен в зеленый цвет, оснащен бензиновым двигателем объемом 3,5 литра мощностью 90 лошадиных сил. Коробка передач механическая, привод задний, руль расположен слева.
У машины был один владелец, а ее пробег составляет 62 тысячи километров. ГАЗ-12 ЗИМ представляет собой первое поколение модели в комплектации 3.5 MT. По словам продавца, автомобиль сняли с учета в 2015 году.
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