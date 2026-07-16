Новосибирец продает лимузин ГАЗ-12 ЗИМ 1958 года выпуска за 2,3 млн

У машины был один владелец. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На одном из популярных сайтов объявлений появилось предложение о продаже раритетного автомобиля в Новосибирске. Речь идет о ГАЗ-12 ЗИМ 1958 года выпуска.

Владелец оценил машину в 2 миллиона 300 тысяч рублей. Автомобиль окрашен в зеленый цвет, оснащен бензиновым двигателем объемом 3,5 литра мощностью 90 лошадиных сил. Коробка передач механическая, привод задний, руль расположен слева.

У машины был один владелец, а ее пробег составляет 62 тысячи километров. ГАЗ-12 ЗИМ представляет собой первое поколение модели в комплектации 3.5 MT. По словам продавца, автомобиль сняли с учета в 2015 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX