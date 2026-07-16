Новые 100-рублевые купюры поступят в Новосибирскую область осенью 2026 года

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.
Модернизированные 100-рублевые банкноты образца 2026 года появятся в Новосибирской области не раньше осени. Об этом сообщает VN.ru со ссылкой на Сибирское ГУ Банка России.
Как пояснили в ЦБ, поступление обновленных купюр в регионы зависит от того, как расходуются запасы старых банкнот в банковской системе.
– Новые купюры будут заменять изношенные и ветхие банкноты и находиться в обращении наравне с уже существующими. Банкноты старого образца остаются законным платежным средством, – пояснили в Управлении Банка России.
Обновление банкнот проводится раз в 8-10 лет для опережения фальшивомонетчиков. Однако главная причина модификации 100-рублеки – приведение ее в соответствие с общим модельным рядом, привязанным к федеральным округам. На оборотной стороне новой купюры размещена карта Центрального федерального округа. Лицевая сторона, защитный комплекс и основные элементы – Спасская башня Кремля и Ржевский мемориал –остались без изменений.
Ранее ЦБ анонсировал, что до 2030 года в обращение поступит бумажная купюра номиналом 10 рублей с изображением достопримечательностей Новосибирска, посвященная Сибирскому федеральному округу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru