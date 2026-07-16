Новосибирская предпринимательница управляет конным двором и заботится о 20 лошадях

Сибирячка мечтает развивать конный двор и привлекать единомышленников. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области руководитель «Конного двора», тренер по конному спорту и кандидат в мастера спорта по троеборью Ирина Парпура содержит собственный табун лошадей и ухаживает за 20 особями. О том, как сибирячка исполнила детскую мечту и развивает свою конюшню, она рассказала в интервью «ОТС-Горсайт».

С детства ее тянуло к этим животным. В 12 лет она попала в конный клуб при санатории «Краснозерский» и осталась там.

– С тех пор для меня не существовало выходных, праздников, простуд и прочих болезней, – вспоминает Ирина.

На втором курсе университета она выкупила свою первую лошадь – кобылу Нагайку, с которой дружба длилась 20 лет. Семь лет назад Ирина открыла собственное хозяйство, когда ее предыдущее место работы закрылось.

– Я осталась без стабильного заработка, с ипотекой и 10 лошадьми, – поделилась она.

Сегодня в табуне находятся спасенные и выращенные ею животные. Сама Ирина называет себя скорее матерью большого семейства, чем строгим директором.

– Меня постоянно зовут мамой, просят есть и пить. Нужно уделить внимание каждому, но и о себе не забывать, – рассказывает Ирина.

Режим у лошадей стабилен: кормление и выгул по расписанию. К 7 утра они сыты, к 10 вечера – уложены спать. Холода животные переносят легче, чем жару, но зимой затрат на корма и электроэнергию больше.

– Конюшня – это особый мир, способный заставить забыть обо всех тяготах повседневности, – говорит она.

В будущем Ирина мечтает развивать конный двор, внедрять иппотерапию и привлекать единомышленников.

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