Уборка в Дзержинском районе Новосибирска стала эффективнее в 2026 году

Ежедневно коммунальщики собирают по 30 тонн мусора с дорог. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дзержинском районе Новосибирска подвели итоги весенне-летней уборки улиц. На перекрестке Фрунзе и Кошурникова дорожные службы привели в порядок проезжую часть, тротуары и остановки, а также обрезали ветки деревьев и отремонтировали пешеходные зоны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С начала сезона с территории района вывезли около 4 тысяч тонн смета и грязи, что в полтора раза превышает показатели прошлого лета. Ежедневно коммунальщики собирают по 30 тонн мусора с дорог.

Заместитель директора МКУ «Дзержинка» Сергей Никулин рассказал, что бригады работают каждый день, чтобы поддерживать безопасность движения и чистоту в районе. По его словам, сейчас штат укомплектован полностью, а в парке техники появились новые подметальные машины, установки для заливки швов, рециклеры и бецема. Это позволяет делать уборку более качественной, чем раньше.

Для мытья дорог и тротуаров применяют специальный шампунь, который склеивает мелкую пыль и грязь в крупные частицы, чтобы их было удобнее собирать механизмами. Вручную на улицах Дзержинки каждый день трудятся от 25 до 30 рабочих, а техника выходит на смену в количестве 30-35 единиц. Ремонт и уборка дорожного покрытия ведутся круглосуточно.

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