Новосибирская область вошла в топ-4 регионов по числу студенческих стартапов

Среди победителей — шесть проектов ученых из институтов СО РАН. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирская область вошла в число регионов-лидеров по количеству победителей конкурса «Студенческий стартап». В 2026 году 136 студентов-инноваторов получат по миллиону рублей на реализацию своих бизнес-проектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

— Если на старте конкурса в 2022 году от региона было 48 победителей, в прошлом году – 85 победителей, то в этом году грант в 1 млн рублей на создание собственного наукоемкого стартапа получат 136 студентов. Общее число грантополучателей на данный момент составляет 393 студента. Их стартап-проекты реализуются в важнейших для региона и страны отраслях: от цифровых технологий, медицины до новых приборов и биотехнологий, — отметила замгубернатора Ирина Мануйлова

В этом году в конкурсе участвовали студенты и аспиранты 16 организаций — на пять больше, чем в прошлом. В числе победителей — шесть проектов молодых ученых из институтов СО РАН: химии твердого тела, химической биологии и фундаментальной медицины, теплофизики.

Министр науки Вадим Васильев отметил, что участие аспирантов и ординаторов в конкурсе помогает наладить связь между институтами и бизнесом, сокращая путь от идеи до готового продукта.

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