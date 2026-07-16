В доход государства обратили две иномарки в Новосибирской области

Их общая стоимость превысила 12,6 миллиона рублей Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области в доход государства обратили два автомобиля общей стоимостью более 12,6 миллиона рублей. Такое решение принято на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Об этом стало известно с сайта ГИС Торги.

В собственность государства переданы автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 6 749 866 рублей и Lexus RX 350 стоимостью 5 906 133 рублей.

Как пояснили в ведомстве, имущество было обращено в доход государства в соответствии с законодательством, предусматривающим контроль за соответствием расходов должностных лиц их доходам.

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