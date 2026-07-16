Новосибирец отказался оплачивать счет на 7,5 тысячи в ресторане и устроил дебош

Фото: АБ ГВАРДИЯ

15 июля в 18.31 в ресторане на Вокзальной магистрали была нажата кнопка тревожной сигнализации. У администратора вышел спор с клиентом по поводу оплаты счета. Мужчина, отужинавший на семь с лишним тысяч рублей, в том числе выпивший большое количество спиртного, прицепился к названию заведения, содержащему слово «счастье», и попытался убедить работников, что оно не в деньгах. И следовательно, счет он может не оплачивать.

Прибывшие через 3 минуты бойцы ГБР-75 ГВАРДИИ приняли деятельное участие в философском диспуте. В итоге мужчина рассчитался по счету в присутствии «гвардейцев» и беспрепятственно покинул ресторан.

В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ пояснили, что в случаях, когда клиент заведения общепита отказывается оплачивать услуги, он подлежит задержанию и передаче в полицию. А правоохранители, как правило, расценивают это правонарушение как хищение чужого имущества, за которое предусмотрена административная и уголовная ответственность - в зависимости от суммы ущерба.