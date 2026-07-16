Новосибирца арестовали за избиение мужчины палкой на улице

Обвиняемый несколько раз ударил оппонента деревянной палкой по жизненно важным частям тела. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске арестовали местного жителя за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: сибиряк на улице избил палкой другого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Днем 8 июля 2026 года около дома на улице Немировича-Данченко между двумя мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый несколько раз ударил оппонента деревянной палкой по жизненно важным частям тела. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

14 июля сибиряка задержали и предъявили обвинение. Ленинский районный суд Новосибирска отправил его под стражу до 14 сентября. Постановление не вступило в законную силу.

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