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НовостиПроисшествия16 июля 2026 8:34

Новосибирца арестовали за избиение мужчины палкой на улице

Потерпевший получил тяжелые травмы
Валерия МОРГУНЕНКО
Обвиняемый несколько раз ударил оппонента деревянной палкой по жизненно важным частям тела.

Обвиняемый несколько раз ударил оппонента деревянной палкой по жизненно важным частям тела.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске арестовали местного жителя за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: сибиряк на улице избил палкой другого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Днем 8 июля 2026 года около дома на улице Немировича-Данченко между двумя мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый несколько раз ударил оппонента деревянной палкой по жизненно важным частям тела. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

14 июля сибиряка задержали и предъявили обвинение. Ленинский районный суд Новосибирска отправил его под стражу до 14 сентября. Постановление не вступило в законную силу.

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