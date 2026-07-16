В Новосибирске прокуратура вернула городу помещение площадью более 150 кв. м

Некоммерческая организация незаконно использовала муниципальную недвижимость Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска выявила незаконное использование муниципального нежилого помещения некоммерческой организацией. После вмешательства надзорного ведомства объект вернули в собственность города. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Во время проверки сотрудники прокуратуры установили, что некоммерческая организация без законных оснований использовала нежилое помещение, находящееся в муниципальной собственности.

Для устранения нарушений прокурор Железнодорожного района внес представление председателю организации.

После рассмотрения представления помещение общей площадью более 150 квадратных метров было возвращено муниципалитету.

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