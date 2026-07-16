В Новосибирске прокуратура вернула городу помещение площадью более 150 кв. м

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска выявила незаконное использование муниципального нежилого помещения некоммерческой организацией. После вмешательства надзорного ведомства объект вернули в собственность города. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Во время проверки сотрудники прокуратуры установили, что некоммерческая организация без законных оснований использовала нежилое помещение, находящееся в муниципальной собственности.
Для устранения нарушений прокурор Железнодорожного района внес представление председателю организации.
После рассмотрения представления помещение общей площадью более 150 квадратных метров было возвращено муниципалитету.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru