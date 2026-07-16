В Советском районе Новосибирска могут эвакуировать брошенную «Ладу»

Владельцу дали время до 30 июля, чтобы убрать автомобиль с улицы. Фото: мэрия Новосибирска.

В Советском районе Новосибирска обнаружили автомобиль с признаками бесхозяйности. Если владелец не уберет машину до 30 июля, ее могут переместить на специализированную площадку. Об этом сообщили в районной администрации.

Во время обследования территории сотрудники отдела благоустройства и районной административно-технической инспекции выявили автомобиль Lada, припаркованный у дома № 3 на улице Лесосечной.

В отношении транспортного средства начата процедура признания его брошенным в соответствии с постановлением мэрии Новосибирска. После ее завершения автомобиль могут эвакуировать на площадку временного хранения.

Собственнику рекомендовано до 30 июля 2026 года самостоятельно переместить машину в место, где она не будет создавать помех для движения пешеходов и транспорта.

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