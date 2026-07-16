Прокуратура выявила отставание в строительстве жилья для сирот под Новосибирском

Подрядчику внесли представление из-за нарушения сроков работ в Карасуке Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Карасукского района проверила строительство многоквартирного дома для детей-сирот в Карасуке и выявила отставание от графика. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Строительство ведется в рамках муниципального контракта, заключенного между МКУ «Служба заказчика» Карасукского муниципального округа и компанией «Прораб». Завершить работы подрядчик должен до 1 ноября 2026 года.

Во время проверки установлено, что первый этап строительства завершен, однако ко второму подрядчик приступил с нарушением сроков. На сегодняшний день работы по второму этапу выполнены на 14%, а общая готовность объекта составляет 17%.

Прокурор Карасукского района Сергей Довгаль осмотрел стройплощадку, заслушал представителей подрядной организации о причинах отставания и внес руководителю ООО «Прораб» представление.

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