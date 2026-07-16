Политтехнолог Попов: «За голые манекены нужно штрафовать»

Общественник предложил ввести штрафы за неодетые манекены в магазинах. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В России предложили ввести штрафы для владельцев магазинов за демонстрацию голых манекенов. С такой инициативой выступил общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов. Об этом пишет «Абзац».

Общественник считает, что использование анатомически точных, но неодетых фигур может навредить детям. Такие манекены могут вызвать у несовершеннолетних вопросы, к которым родители не всегда готовы. Кроме того, это может спровоцировать преждевременную сексуализацию восприятия тела.

Попов отметил, что если манекен стоит в провокационной позе или рядом с детскими учреждениями, это нарушает этические нормы. По его мнению, такие действия можно подвести под закон о защите детей от информации, которая вредит их здоровью и развитию. Автор инициативы предлагает установить символический штраф в размере 50 тысяч рублей. Такой размер взыскания поможет дисциплинировать бизнес, но не станет разорительным для малых предприятий, которые сейчас переживают непростые времена.

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