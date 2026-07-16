«Почта России» доставит открытки с символами сибирского гостеприимства - медведем, соболем и балериной

Фото: Пресс-служба форума «Дикоросы»

Организаторы мероприятия и «Почта России» подготовили к этому событию лимитированную серию тематических открыток.

На открытках изобразили три знаковых образа: балерина (символ культуры и искусства), соболь (символ возможностей) и медведь (символ уюта и гостеприимства).

За 2 дня работы пункта посткроссинга участники и гости форума подписали более 450 открыток. Чаще всего послания адресовали жителям области и ближайших городов. Много писали в Москву и Санкт-Петербург, на юг и в центральную часть России.

Помимо российских городов, сибирские приветы отправились в далекие страны - например, на остров Маврикий и в США.