Хирург Шабрин: «Плохо заживающие кожные повреждения нуждаются в осмотре врачом»

Врач призвал проверять любые новые пятна на коже. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Хирург Алексей Шабрин рассказал о рисках, связанных с появлением на коже новых образований. Он пояснил, что многие виды рака кожи на ранних стадиях протекают без боли и других явных симптомов. Поэтому отсутствие неприятных ощущений не означает, что пятно или родинка безопасны. Часто люди совершают ошибку, когда долго наблюдают за изменениями самостоятельно вместо того, чтобы пойти к врачу. Об этом пишет NEWS.ru.

Специалист отметил, что опасными могут быть не только темные пятна, но и розовые узелки, корки или ранки, которые долго не заживают. Стоит насторожиться, если образование меняет цвет, форму, начинает чесаться, кровоточить или покрываться трещинами. В группе риска находятся люди со светлой кожей, те, у кого много родинок, а также любители соляриев и частого загара.

Помимо меланомы, врачи выделяют базальноклеточный и плоскоклеточный рак. Даже если они развиваются медленно, их игнорирование может привести к разрушению тканей. Чтобы вовремя заметить проблему, врачи используют дерматоскопию. Это простой и эффективный метод, когда через специальный прибор доктор детально изучает структуру кожи и решает, нужно ли удалять образование или проводить дополнительное обследование.

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