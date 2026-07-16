Новосибирские ученые нашли способ защитить печень с помощью цианобактерий

Исследования на мышах показали противовоспалительный и гепатопротекторный эффект Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ученые НИИ клинической и экспериментальной лимфологии — филиала Института цитологии и генетики СО РАН — обнаружили, что цианобактерия может защищать печень и снижать воспаление. Пока результаты подтверждены только в экспериментах на животных. Об этом сообщили авторы исследования.

Исследователи оценили действие суспензии и экстракта цианобактерии на мышах с токсическим поражением печени и воспалительными заболеваниями кишечника. Эксперименты показали, что препараты снижали выраженность воспаления, а при токсическом гепатите уменьшали уровень билирубина и других показателей повреждения печени.

Кроме того, положительный эффект наблюдался у животных с воспалительными заболеваниями кишечника. По словам ученых, лабораторные данные подтвердились результатами морфологического исследования тканей.

Как отметил ведущий научный сотрудник НИИКЭЛ Александр Лыков, сейчас речь идет исключительно о доклинических исследованиях. Испытания проводятся только на животных, а до применения подобных препаратов у людей предстоит пройти долгий путь.

Ученые также изучают возможность использования цианобактерий при лечении других заболеваний, в том числе фиброза легких.

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