На перекрестке Жуковского и Мочищенского шоссе в Новосибирске отключился светофор

Причина временного отключения стали ремонтные работы на трансформаторной подстанции. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Утром 16 июля в Новосибирске перестал работать светофор на перекрестке улицы Жуковского и Мочищенского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения Новосибирской области.

Причина временного отключения стали ремонтные работы на трансформаторной подстанции ТП-525. Энергетики обещают восстановить подачу электроэнергии для светофорного объекта уже к вечеру.

В организации попросили водителей быть внимательными при проезде нерегулируемого участка дороги, а также руководствоваться дорожными знаками.

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