Российский голкипер выделил Килиана Мбаппе среди форвардов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о результатах чемпионата мира. В беседе с изданием 360.ru он назвал Килиана Мбаппе главным открытием турнира.

Акинфеев считает французского нападающего идеальным форвардом на текущий момент. Он поставил Мбаппе выше таких легенд, как Лионель Месси и Криштиану Роналду. По словам вратаря, пока Мбаппе молод и находится в форме, он остается лучшим игроком. Игорь отметил, что при наличии такого нападающего команда может забивать много голов даже в неудачных матчах.

Также Акинфеев оценил тактику команд. Он выбрал сборную Англии как наиболее удачную модель игры. Вратарь выделил влияние тренера Томаса Тухеля и умение играть низом. При этом он выразил надежду, что российская молодежь будет ориентироваться на опыт сборной Испании. Акинфеев подчеркнул, что технику, тактику и культуру паса нужно закладывать с самого детства. Для Мбаппе этот чемпионат снова стал поводом для обсуждения его спортивных успехов и различных скандалов.

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