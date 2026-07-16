Жителя Новосибирской области осудили за кражу денег с банковских карт

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
Черепановский районный суд Новосибирской области вынес приговор местному жителю, обвиняемому в краже денег с банковского счета. Мужчина получил условный срок. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Как установил суд, мужчина похитил из салона автомобиля картхолдер с банковскими картами потерпевшего. Карты поддерживали бесконтактную оплату без ввода ПИН-кода.
После этого он расплачивался ими в магазинах, похитив с банковского счета владельца 7 294 рубля. Суд признал причиненный ущерб значительным.
Подсудимый полностью признал вину и добровольно возместил потерпевшему причиненный ущерб.
Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
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