На Речном вокзале в Новосибирске поймали нелегальных перевозчиков

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске на Речном вокзале прошел рейд по выявлению нелегальных перевозчиков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Новосибирской области.
Специалисты Минтранса и Госавтоинспекции проверили разрешительные документы. В ходе проверки составлено семь административных материалов. Нарушения выявлены на межмуниципальном маршруте №332, при перевозках такси и заказных рейсах.
Водителям грозят штрафы за отсутствие путевого листа, нарушение лицензионных требований, отсутствие техосмотра и страховки, а также за перевозки без цветографической схемы и оранжевого фонаря.
В Министерстве подчеркнули, что рейды направлены на обеспечение безопасности пассажиров.
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