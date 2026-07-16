На Речном вокзале в Новосибирске поймали нелегальных перевозчиков

Специалисты проверили разрешительные документы водителей. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на Речном вокзале прошел рейд по выявлению нелегальных перевозчиков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Новосибирской области.

Специалисты Минтранса и Госавтоинспекции проверили разрешительные документы. В ходе проверки составлено семь административных материалов. Нарушения выявлены на межмуниципальном маршруте №332, при перевозках такси и заказных рейсах.

Водителям грозят штрафы за отсутствие путевого листа, нарушение лицензионных требований, отсутствие техосмотра и страховки, а также за перевозки без цветографической схемы и оранжевого фонаря.

В Министерстве подчеркнули, что рейды направлены на обеспечение безопасности пассажиров.

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