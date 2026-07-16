В Новосибирске ввели режим повышенной готовности у гаражного кооператива

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске на территории гаражного кооператива «Автолюбитель» ввели режим повышенной готовности из-за возможного обрушения подпорной стены. Соответствующее постановление подписала мэрия города.
Режим повышенной готовности действует в соответствии с постановлением мэрии Новосибирска от 13 июля 2026.
Департаменту дорожно-благоустроительного комплекса, администрации Октябрьского района и руководству гаражного кооператива поручено определить меры по ремонту аварийного участка.
Кроме того, ответственным службам необходимо ограничить доступ людей к опасной зоне и организовать информирование жителей о возможном обрушении конструкций, чтобы предотвратить несчастные случаи.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru