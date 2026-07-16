В Новосибирске ввели режим повышенной готовности у гаражного кооператива

Причиной стала угроза обрушения подпорной стены в Октябрьском районе Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на территории гаражного кооператива «Автолюбитель» ввели режим повышенной готовности из-за возможного обрушения подпорной стены. Соответствующее постановление подписала мэрия города.

Режим повышенной готовности действует в соответствии с постановлением мэрии Новосибирска от 13 июля 2026.

Департаменту дорожно-благоустроительного комплекса, администрации Октябрьского района и руководству гаражного кооператива поручено определить меры по ремонту аварийного участка.

Кроме того, ответственным службам необходимо ограничить доступ людей к опасной зоне и организовать информирование жителей о возможном обрушении конструкций, чтобы предотвратить несчастные случаи.

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