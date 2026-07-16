В Новосибирске в ДТП пострадали два подростка на мотоцикле

Вчера, 15 июля, в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП с участием двух подростков на мотоцикле. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.
Около 17:55 на улице Объединения, 90, 46-летний водитель «Ниссана», поворачивая налево, столкнулся с мотоциклом под управлением 16-летнего мальчика. После удара мотоцикл врезался в остановившийся на светофоре «Фольксваген».
В результате аварии пострадали водитель мотоцикла и его 15-летняя пассажирка. Характер травм уточняется. На месте работал наряд ДПС, обстоятельства устанавливаются.
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