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НовостиОбщество16 июля 2026 6:19

Магнитных бурь в Новосибирске 17 июля не ожидается

Геомагнитная обстановка останется спокойной, возможны лишь небольшие возмущения
Екатерина ХАЛИМОВА
Геомагнитная обстановка останется спокойной, возможны лишь небольшие возмущения

Геомагнитная обстановка останется спокойной, возможны лишь небольшие возмущения

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 17 июля, сильных магнитных бурь не прогнозируется. Геомагнитная обстановка останется спокойной, возможны лишь незначительные возмущения. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По данным ученых, за прошедшие сутки геомагнитная обстановка была спокойной, а вспышечная активность на Солнце начала постепенно расти.

На обращенной к Земле стороне Солнца сейчас наблюдаются лишь две небольшие активные области с низким уровнем активности. При этом на обратной стороне специалисты зафиксировали вспышку класса около М1, однако она произошла за горизонтом и не окажет влияния на Землю.

Также ученые отмечают, что в настоящее время отсутствуют факторы, способные вызвать магнитные бури: не наблюдаются ни корональные дыры, ни мощные вспышки, направленные в сторону нашей планеты.

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