Магнитных бурь в Новосибирске 17 июля не ожидается

Геомагнитная обстановка останется спокойной, возможны лишь небольшие возмущения Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 17 июля, сильных магнитных бурь не прогнозируется. Геомагнитная обстановка останется спокойной, возможны лишь незначительные возмущения. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По данным ученых, за прошедшие сутки геомагнитная обстановка была спокойной, а вспышечная активность на Солнце начала постепенно расти.

На обращенной к Земле стороне Солнца сейчас наблюдаются лишь две небольшие активные области с низким уровнем активности. При этом на обратной стороне специалисты зафиксировали вспышку класса около М1, однако она произошла за горизонтом и не окажет влияния на Землю.

Также ученые отмечают, что в настоящее время отсутствуют факторы, способные вызвать магнитные бури: не наблюдаются ни корональные дыры, ни мощные вспышки, направленные в сторону нашей планеты.

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