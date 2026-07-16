Площадь сельхозземель в Новосибирской области сократилась на 9,5 тысячи га

В Новосибирской области изменилась структура земельного фонда. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области за 2025 год изменилась структура земельного фонда. Общая площадь земель в регионе составляет 17775,6 тысячи га. Основную часть территории занимают сельскохозяйственные угодья (62,4%) и леса (26,1%). Об этом сообщили в Управлении Росреестра по Новосибирской области.

За прошедший год площадь земель сельхозназначения уменьшилась на 9,5 тысячи га. Теперь она составляет 11086,8 тысячи га. Участки переводили в земли населенных пунктов и промышленности в нескольких районах, среди которых Новосибирский, Искитимский, Коченевский и другие. При этом площадь земель сельских поселений выросла на 9,1 тысячи га. Самый большой прирост зафиксировали в Коченевском и Искитимском районах.

Городские территории занимают 128,1 тысячи га. Почти 40% всех городских земель приходится на Новосибирск. Земли промышленности за год немного увеличились — на 0,4 тысячи га.

Доля земель в собственности граждан также выросла на 2,4 тысячи га и достигла 5471,6 тысячи га. Больше всего участков у жителей Доволенского, Карасукского и Татарского округов. В то же время площадь земель, которыми распоряжаются государство и муниципалитеты, сократилась на 13 тысяч га. Основная часть таких участков находится в Северном и Убинском округах, а также в Колыванском и Кыштовском районах.

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