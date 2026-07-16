Добровольцы из Новосибирской области смогут поступать в вузы на льготных условиях

Как отметил заместитель губернатора Новосибирской области Евгений Прохоренко, особое внимание сейчас уделяют набору в подразделения беспилотных систем Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Новосибирской области, заключившие контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции, а также члены их семей смогут поступить в российские вузы на льготных условиях. Об этом сообщили в правительстве региона.

Участники СВО, которые впервые получают высшее образование, смогут поступить на бюджетные места по отдельной квоте. Герои России, награжденные тремя орденами Мужества, а также дети участников СВО смогут поступать без вступительных испытаний, за исключением творческих и профессиональных экзаменов. Остальные участники спецоперации и члены их семей смогут сдавать внутренние вступительные испытания вузов вместо ЕГЭ.

До 31 июля в регионе действует повышенная единовременная выплата для добровольцев, заключивших контракт, — до 2,9 млн рублей. Кроме того, предусмотрено ежемесячное денежное содержание в размере 224 тысяч рублей.

В подразделения беспилотных систем принимают мужчин от 18 до 45 лет, годных по состоянию здоровья и владеющих компьютером. После подписания контракта они проходят обязательное двухмесячное обучение.

— Особенно актуально это для выпускников колледжей, которые при заключении контракта на военную службу получат возможность не только обучиться новой перспективной профессии – оператор дронов, но в дальнейшем при желании и поступить в выбранные вузы для получения высшего образования на льготных условиях. Правительство Новосибирской области последовательно расширяет всесторонние меры поддержки, в числе которых не только все положенные выплаты, медицинская помощь, социальные гарантии, но и поддержка в социальной адаптации к мирной жизни. Получение новой профессии и содействие в трудоустройстве после возвращения из зоны проведения спецоперации – одни из важнейших составляющих такой адаптации, — отметил заместитель губернатора Евгений Прохоренко.

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