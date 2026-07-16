МЧС Новосибирской области: «Не находитесь рядом с водоемом в грозу»

Жителей Новосибирской области предупредили о приближении гроз. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

После периода сильного зноя в Новосибирской области ожидаются осадки и грозы. Летние грозы несут в себе серьезную опасность из-за возможных разрядов молнии. В других частях страны такие погодные явления уже привели к трагедиям. Так, в Башкортостане мужчина погиб от удара молнии во время работы на участке. В Ленинградской области две женщины погибли на сапах во время грозы в Финском заливе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Чтобы сохранить жизнь и здоровье, важно соблюдать правила безопасности. Если гроза застала человека на воде, то ему нужно немедленно выйти из водоема и найти укрытие. Не стоит оставаться на берегу: лучше отойти от воды минимум на 100 метров и спуститься в низину. Во время непогоды нельзя пользоваться мобильными телефонами и не стоит касаться металлических предметов, так как они проводят электричество.

Новосибирцев просят не прятаться под деревьями, потому что молнии часто бьют именно в них, на открытом пространстве стараться не быть самой высокой точкой на местности и снимать с себя металлические аксессуары. При нахождении дома необходимо выключить электроприборы и вытащить шнуры из розеток.

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