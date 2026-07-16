80% пенсионеров Новосибирской области получают выплаты через банки

В Новосибирске 80% пенсионеров перешли на получение выплат в банках. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области большинство пенсионеров предпочитают получать пенсию на банковские карты. Сейчас доля таких получателей достигла 80%. С начала текущего года свыше 40 тысяч человек подали заявления о смене способа доставки выплат в электронном виде. Об этом сообщили в Отделении СФР по Новосибирской области.

Каждый пенсионер может сам решить, как именно ему доставлять деньги: через почту или через банк. Выбор можно сделать при назначении пенсии или изменить в любое время. Удобнее всего оформить заявку онлайн через портал «Госуслуг». Также подать документы можно лично в МФЦ или в клиентской службе СФР.

Если человек выбирает банк, ему нужно заранее открыть счет и оформить карту «МИР». Список организаций, с которыми у регионального отделения СФР есть соглашения, опубликован на официальном сайте фонда.

Заместитель управляющего Отделением СФР по Новосибирской области Оксана Бабаскина пояснила, что банковский способ позволяет людям управлять средствами онлайн. В банках выплаты приходят дважды в месяц — 11 и 21 числа. Если эти даты выпадают на выходные, деньги перечисляют досрочно. Те, кто выбрал почту, получают выплаты по графику «Почты России».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX