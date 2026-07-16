В Новосибирске завершают ремонт главной дороги Плющихинского жилмассива

Дорога является основной связующей артерией микрорайона с городом. Фото: канал в МАКС мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

В Новосибирске приступили к завершающему этапу обновления дорожной сети Плющихинского жилмассива. Об этом в своем канале в МАКС рассказал мэр города Максим Кудрявцев.

На улице Татьяны Снежиной от улицы Виталия Потылицына до Плющихинской рабочие проводят фрезерование старого асфальта, затем устранят неровности и дефекты, чтобы новое покрытие было ровным и долговечным. Эта дорога – основная связующая артерия растущего микрорайона с другими территориями города.

Ранее специалисты уже отремонтировали соседние участки, в том числе уложили новое асфальтовое покрытие на улице Волочаевской. Все работы на текущем объекте планируют завершить до конца июля.

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