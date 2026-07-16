Новосибирцы через суд запретили соседям разводить птицу на садовом участке

Суд в Новосибирске обязал горожан убрать кур и уток с территории частного дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дзержинский районный суд Новосибирска запретил местным жителям разводить кур и уток на их земельном участке. С иском в суд обратились соседи, которые устали от постоянного шума и неприятного запаха. Кроме того, у одного из истцов обнаружили сильную аллергию на птичий пух. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Ответчики пытались доказать, что птицеводство – это их хобби, а пернатые живут в разрешенных законом постройках. Однако суд выяснил, что владельцы содержали птиц ради выгоды и продавали мясо. На это указывали объявления и частые визиты покупателей.

Изучив правила застройки города, судья подтвердил, что на данном участке индивидуального жилищного строительства разводить сельскохозяйственную птицу запрещено.

В итоге суд обязал ответчиков избавиться от птиц в течение 10 дней после вступления решения в силу. Также они заплатят истцам 30 тысяч рублей компенсации за моральный вред. Если решение проигнорируют, за каждый день просрочки им придется выплачивать по 100 рублей неустойки. Ответчики уже подали апелляцию.

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