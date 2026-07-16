Новосибирское УФАС призвало сетевые магазины ограничить цены на школьные товары

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
В преддверии нового учебного года Новосибирское УФАС обратилось к 18 крупным торговым сетям с рекомендацией ограничить наценки на самые популярные товары для школы, сообщает пресс-служба ведомства.
Мера связана с сезонным ростом спроса на товары для подготовки детей к новому учебному году. Ведомство напомнило продавцам канцелярских принадлежностей, одежды и обуви, электроники, а также крупным продовольственным сетям о необходимости добросовестного рыночного поведения.
С 2023 года несколько сетей уже принимали добровольные обязательства по ограничению цен на школьные товары, что позволило повысить их доступность для семей с детьми.
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