Новосибирский инструктор Ирина Киселева стала чемпионкой Европы

Инструктор из Новосибирска завоевала золото на чемпионате Европы. Фото: НЦВСМ

Новосибирский инструктор по спорту Ирина Киселева выиграла чемпионат Европы по воздушному кольцу. Соревнования проходили в Венгрии, в них приняли участие 16 российских спортсменок разных возрастных категорий. Ирина представляла Новосибирский центр высшего спортивного мастерства и выступала в группе 50+. За свое выступление она набрала 115,8 балла и установила личный рекорд. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Воздушное кольцо представляет собой металлический обруч, подвешенный под куполом. Гимнастка выполняет на нем сложные акробатические трюки, вращения и поддержки на большой высоте. Такой вид спорта требует от человека серьезной физической силы, гибкости и отличной координации движений.

Теперь чемпионка готовится к новым стартам. В декабре Ирина Киселева поедет в Грецию, где будет представлять Россию на чемпионате мира.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX