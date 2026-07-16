Ремонт дороги и моста между Куйбышевом и Северным завершится осенью 2026 года

Ежедневно по дороге проезжают автомобили, школьные автобусы и грузовой транспорт. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Северном районе Новосибирской области продолжается ремонт автомобильной дороги и моста «Куйбышев – Северное», рассказали в пресс-службе Правительства Новосибирской области.

Дорога обеспечивает сообщение между Куйбышевским и Северным районами, ежедневно по ней проезжает более тысячи автомобилей, включая школьные автобусы и грузовой транспорт. Обновление покрытия проходит с 72 по 73 км у реки Кама и с 79 по 82 км у поселка Среднеичинский. Общая протяженность – 3,5 километра.

Вскоре подрядчик приступит выравниванию слоя и укладке асфальтобетона. Также укрепят обочины, установят новые знаки и нанесут разметку. На этой же трассе продолжается ремонт моста через реку Ича у деревни Ваганово – там укрепляют опоры, обустраивают гидроизоляцию и обновляют покрытие.

Завершить ремонт планируют осенью 2026 года. Всего в этом году в области отремонтируют 147 км дорог и 476 погонных метров искусственных сооружений.

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