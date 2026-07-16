В Новосибирске на улице Серебренниковской ограничат движение до конца августа

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске на улице Серебренниковской начинается капитальный ремонт тепломагистрали, из-за чего движение на двух участках поэтапно будет ограничено до конца августа текущего года. Об этом сообщает пресс-служба СГК-Новосибирск.
Замена участка теплосети протяженностью 135 метров пройдет в два этапа. С 16 июля по 9 августа ограничат движение на участке от Коммунистической до Октябрьской магистрали – проезжую часть сузят до трамвайных путей, а остановочный павильон временно перенесут.
Далее с 7 по 26 августа работы развернутся на перекрестке Серебренниковской и Октябрьской магистрали. В компании принесли извинения за временные неудобства и попросили водителей заранее планировать маршрут и ориентироваться на дорожные знаки.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru