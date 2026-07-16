В Новосибирске на улице Серебренниковской ограничат движение до конца августа

Замена участка теплосети протяженностью 135 метров пройдет в два этапа. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на улице Серебренниковской начинается капитальный ремонт тепломагистрали, из-за чего движение на двух участках поэтапно будет ограничено до конца августа текущего года. Об этом сообщает пресс-служба СГК-Новосибирск.

Замена участка теплосети протяженностью 135 метров пройдет в два этапа. С 16 июля по 9 августа ограничат движение на участке от Коммунистической до Октябрьской магистрали – проезжую часть сузят до трамвайных путей, а остановочный павильон временно перенесут.

Далее с 7 по 26 августа работы развернутся на перекрестке Серебренниковской и Октябрьской магистрали. В компании принесли извинения за временные неудобства и попросили водителей заранее планировать маршрут и ориентироваться на дорожные знаки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX