Житель Новосибирска получил год колонии за повторную пьяную езду

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор 36-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Ранее он уже имел судимость за такое же нарушение, но не изменил свое поведение. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Сотрудники ДПС остановили подсудимого в Первомайском районе. Тогда он управлял машиной «Субару Легаси», которая принадлежит его отцу. Инспекторы отстранили мужчину от вождения.
Суд назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также мужчине запретили управлять любыми транспортными средствами в течение трех лет.
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