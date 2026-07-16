Житель Новосибирска получил год колонии за повторную пьяную езду

В Новосибирске осудили водителя за управление машиной в состоянии опьянения. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор 36-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Ранее он уже имел судимость за такое же нарушение, но не изменил свое поведение. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сотрудники ДПС остановили подсудимого в Первомайском районе. Тогда он управлял машиной «Субару Легаси», которая принадлежит его отцу. Инспекторы отстранили мужчину от вождения.

Суд назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также мужчине запретили управлять любыми транспортными средствами в течение трех лет.

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