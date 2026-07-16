Жительница Болотнинского района отправится в колонию за удар ножом в спину

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Болотнинский районный суд Новосибирской области вынес приговор местной жительнице, умышленно ударившей ножом своего собутыльника, чтобы заступиться за другую женщину. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
В январе 2026 года подсудимая, потерпевший и его сожительница распивали спиртное в квартире в селе Болотном. Между мужчиной и его сожительницей произошла ссора, он ударил ее ладонью по лицу, отчего она упала.
Обвиняемая сделала ему замечание, между ними началась перепалка. Тогда она взяла со стола кухонный нож и нанесла потерпевшему не менее трех ударов в спину и правое плечо.
Суд приговорил сибирячку к трем годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима, однако приговор еще не вступил в законную силу.
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