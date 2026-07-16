Почти половина новосибирцев не готова снижать свои зарплатные ожидания

Жители Новосибирской области назвали свои зарплатные ожидания в июне. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Аналитики выяснили, сколько денег хотят получать работники в Новосибирской области. В июне 2026 года самые высокие запросы оказались у специалистов в сельском хозяйстве — они рассчитывают на 183,7 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные hh.ru.

Второе место заняли сотрудники сферы добычи сырья с ожиданием в 178,4 тысячи рублей, а третье – работники транспорта и логистики (147,3 тысячи рублей). Также в пятерку лидеров вошли представители строительства и менеджмента.

При этом 45% жителей региона не планируют снижать планку доходов ради новой работы или сохранения текущего места. Чаще всего на уступки не готовы идти сотрудники автомобильного бизнеса, аграрии и строители. Самыми гибкими в этом вопросе оказались работники сферы IT, маркетинга и медиа. Они чаще других соглашаются на меньшую оплату ради получения предложения о работе.

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