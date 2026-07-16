В Новосибирске ожидают грозы и жару в ближайшие три дня

Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Новосибирске. Фото: Ольга ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на ближайшие три дня прогнозируют переменчивую погоду с дождями и грозами. Об этом свидетельствуют данные Западно-Сибирского УГМС.

В четверг, 16 июля, в городе будет переменная облачность. В первой половине дня осадков не ожидается, но во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди и возможны грозы. Днем температура воздуха поднимется до +28...+30 градусов, а ночью будет около +17...+19 градусов. В пригороде ночью будет прохладнее — от +14 до +16 градусов.

В пятницу, 17 июля, синоптики обещают небольшие дожди и грозы. В некоторых районах во время грозы ливень может быть умеренным. Дневная температура воздуха составит +25...+27 градусов. Ночью столбики термометров покажут +17...+19 градусов. При этом возможны порывы ветра до 14 метров в секунду.

В субботу, 18 июля, погода останется нестабильной. Ожидаются небольшие дожди и местами грозы. Днем в городе будет около +24...+26 градусов, а ночью потеплеет до +16...+18 градусов. Ветер будет умеренным, с порывами до 13 метров в секунду.

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