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НовостиОбщество16 июля 2026 1:19

Новосибирцам для защиты от спама рекомендовали не публиковать свой номер

Специалисты предложили несколько правил для уменьшения количества рекламных рассылок
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Жителям Новосибирска дали советы по борьбе со спамом.

Жителям Новосибирска дали советы по борьбе со спамом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полностью убрать спам из своей жизни не получится, но можно значительно сократить его количество. Жителям Новосибирской области и других регионов страны в МВД России порекомендовали несколько простых правил, которые помогут защитить личные данные.

Во-первых, стоит завести разные электронные адреса. Для регистрации на различных сайтах, оформления подписок или заказов лучше создать отдельный ящик. Основную почту нужно оставить только для работы и личного общения. Это поможет реже попадать в спам-базы.

Во-вторых, важно не переходить по ссылкам в подозрительных письмах. Даже если сообщение выглядит официально, не стоит нажимать на кнопки «подтвердить» или «войти в аккаунт». Всегда проверяйте адрес отправителя. Мошенники часто маскируются под известные компании, но в их адресе можно найти лишние цифры или странные символы.

Также полезно настроить фильтры в почтовых сервисах. Можно вручную добавить правила для блокировки конкретных отправителей или подозрительных слов. Кроме того, не стоит публиковать свой номер телефона и email в открытом доступе. Спамеры часто собирают контакты в социальных сетях и на форумах.

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