Новосибирцам для защиты от спама рекомендовали не публиковать свой номер

Жителям Новосибирска дали советы по борьбе со спамом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полностью убрать спам из своей жизни не получится, но можно значительно сократить его количество. Жителям Новосибирской области и других регионов страны в МВД России порекомендовали несколько простых правил, которые помогут защитить личные данные.

Во-первых, стоит завести разные электронные адреса. Для регистрации на различных сайтах, оформления подписок или заказов лучше создать отдельный ящик. Основную почту нужно оставить только для работы и личного общения. Это поможет реже попадать в спам-базы.

Во-вторых, важно не переходить по ссылкам в подозрительных письмах. Даже если сообщение выглядит официально, не стоит нажимать на кнопки «подтвердить» или «войти в аккаунт». Всегда проверяйте адрес отправителя. Мошенники часто маскируются под известные компании, но в их адресе можно найти лишние цифры или странные символы.

Также полезно настроить фильтры в почтовых сервисах. Можно вручную добавить правила для блокировки конкретных отправителей или подозрительных слов. Кроме того, не стоит публиковать свой номер телефона и email в открытом доступе. Спамеры часто собирают контакты в социальных сетях и на форумах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX