В Новосибирске 17% сотрудников готовы уволиться вслед за руководителем

Сотрудники Новосибирска готовы уйти из компаний вслед за начальниками в 17% случаев. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Исследователи выяснили, насколько люди готовы покинуть компанию, если их непосредственный начальник решит уволиться. Согласно полученным данным, 17% новосибирцев последуют за своим руководителем. При этом 4% опрошенных настроены решительно, а 13% скорее всего примут такое же решение. Такие результаты опроса приводит сервис SuperJob .

Большинство жителей региона – 83% – планируют остаться на своих местах. Из них 46% скорее всего сохранят текущую работу, а 37% полностью уверены в своем решении не уходить.

Примечательно, что молодые специалисты до 35 лет проявляют большую лояльность к лидерам: 20% из них готовы уволиться вслед за начальником. Среди сотрудников старше 45 лет этот показатель ниже и составляет всего 11%.

Также на решение повлиял уровень дохода. Люди, которые получают от 100 до 150 тысяч рублей в месяц, реже уходят вслед за руководителем – всего 12% случаев. Среди тех, кто зарабатывает больше этой суммы, готовность сменить работу составляет 18%. Самый высокий показатель зафиксировали горожане с более низким доходом – 21%.

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