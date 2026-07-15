В Новосибирске пожилой пациент приставал к врачу

Фото: АБ ГВАРДИЯ

14 июля в 8.03 кнопка тревожной сигнализации была нажата в одной из городских поликлиник Новосибирска. Охранник вызвал группу быстрого реагирования ГВАРДИИ для задержания злостного хулигана. 56-летний мужчина с 26 июня ежедневно приходил на осмотр к терапевту с жалобами на нестабильное давление. Когда доктор проводила измерение давления, он пытался поглаживать ее талию и ягодицы, отпускал в ее адрес сальные шутки и предлагал вступить с ним в интимную близость.

И если до вчерашнего дня женщине удавалось пресекать противоправные действия пациента самостоятельно, то вчера ситуация окончательно вышла из-под контроля: пришедшего на помощь врачу охранника больной ловелас осыпал грубой нецензурной бранью.

Бойцы ГБР-76 задержали нарушителя. В оправдание своих действий задержанный сообщил, что уже давно живет совсем один и сильно скучает по женской ласке.

«Гвардейцы» передали подозреваемого в домогательстве в отдел полиции. В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ уточнили, что подвергшейся харассменту врачу 22 года.