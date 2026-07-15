Водитель авто сбил мальчика на улице Софийской в Новосибирске

Характер полученных травм пока уточняется. Фото: ГАИ Новосибирской области

В Советском районе Новосибирска 15 июля около 14.10 у дома № 16 по улице Софийской водитель сбил ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, мужчина 2006 года рождения за рулем автомобиля Nissan Note совершил наезд на мальчика 2011 года рождения. Инцидент произошел в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход пострадал. Характер полученных травм пока уточняется.

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