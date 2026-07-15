Электрички перевезли 24,4 млн пассажиров за год в Новосибирской области

В 2026 году регион продолжает развивать проект мультимодальных перевозок. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году пригородные поезда в Новосибирской области перевезли 24,4 миллиона пассажиров. Это на 2,3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.

Число пассажиров, которые используют электропоезда для поездок в границах областного центра, растет с каждым годом. В 2025 году таких поездок совершили 7,9 миллиона, что на 17% больше, чем в 2023 году. Доля внутригородских перевозок в общем объеме пригородных перевозок достигла 32%.

В 2026 году регион продолжает развивать проект мультимодальных перевозок, который запустили в 2023 году вместе с электропоездом Новосибирск – Татарская. Сейчас такая маршрутная сеть включает 9 маршрутов из районных центров и 2 подвозящих маршрута. Пассажиры экономят на проезде от 300 до 1000 рублей по сравнению с другими видами транспорта, а время в пути сокращается от 7 минут до 2 часов 45 минут.

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