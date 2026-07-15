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НовостиОбщество15 июля 2026 11:30

На Михайловской набережной Новосибирска зацвели флоксы и лиатрисы

Летние цветники продолжают украшать нижний променад
Екатерина ХАЛИМОВА
Летние цветники продолжают украшать нижний променад. Фото: Дирекция городских парков.

Летние цветники продолжают украшать нижний променад. Фото: Дирекция городских парков.

На Михайловской набережной Новосибирска продолжается сезон цветения. Сейчас на нижнем променаде распустились флоксы, а лиатрисы только начинают набирать цвет. Об этом сообщили в дирекции общественного пространства.

В рабатках вдоль набережной цветут белые, розовые и фиолетовые флоксы метельчатые. Рядом поднимаются лиатрисы, которые в ближайшее время также полностью раскроются.

Как отметили в дирекции, специалисты регулярно ухаживают за цветниками: подстригают растения и поддерживают композиции в порядке.

Новосибирцев приглашают прогуляться по набережной и полюбоваться летним цветением.

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