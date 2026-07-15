Прокуратура проверила подготовку Новосибирской области к отопительному сезону

Ведомство поставило на контроль готовность объектов ЖКХ к зиме Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В прокуратуре Новосибирской области прошло межведомственное совещание, посвященное подготовке жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону 2026–2027 годов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В совещании приняли участие представители мэрии Новосибирска, профильных министерств областного правительства, Государственной жилищной инспекции, Сибирского управления Ростехнадзора и крупнейших ресурсоснабжающих организаций.

Заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить не только оформлению паспортов готовности, но и фактическому состоянию тепловых сетей и котельных. По его словам, это позволит снизить риск аварий в осенне-зимний период.

По итогам встречи участники выработали ряд решений по подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме. Их исполнение прокуратура региона взяла на контроль.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX