Прокуратура проверила подготовку Новосибирской области к отопительному сезону

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП
В прокуратуре Новосибирской области прошло межведомственное совещание, посвященное подготовке жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону 2026–2027 годов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В совещании приняли участие представители мэрии Новосибирска, профильных министерств областного правительства, Государственной жилищной инспекции, Сибирского управления Ростехнадзора и крупнейших ресурсоснабжающих организаций.
Заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить не только оформлению паспортов готовности, но и фактическому состоянию тепловых сетей и котельных. По его словам, это позволит снизить риск аварий в осенне-зимний период.
По итогам встречи участники выработали ряд решений по подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме. Их исполнение прокуратура региона взяла на контроль.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru