В Новосибирской области почти вдвое снизилось число обращений по укусам клещей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области за 28-ю неделю 2026 года с жалобами на присасывание клещей обратились 305 человек. Это на 49% меньше, чем на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Новосибирской области.
Среди обратившихся — 61 ребенок до 18 лет. Всего с начала сезона медики зафиксировали 14 709 обращений.
Больше всего пострадавших за неделю отмечено в Новосибирске и Искитимском районе.
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