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НовостиОбщество15 июля 2026 10:27

В Новосибирской области почти вдвое снизилось число обращений по укусам клещей

За медицинской помощью обратились 305 человек, из них 61 ребенок
Екатерина ХАЛИМОВА
За медицинской помощью обратились 305 человек, из них 61 ребенок

За медицинской помощью обратились 305 человек, из них 61 ребенок

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области за 28-ю неделю 2026 года с жалобами на присасывание клещей обратились 305 человек. Это на 49% меньше, чем на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Новосибирской области.

Среди обратившихся — 61 ребенок до 18 лет. Всего с начала сезона медики зафиксировали 14 709 обращений.

Больше всего пострадавших за неделю отмечено в Новосибирске и Искитимском районе.

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