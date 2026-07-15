В Новосибирской области почти вдвое снизилось число обращений по укусам клещей

За медицинской помощью обратились 305 человек, из них 61 ребенок Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области за 28-ю неделю 2026 года с жалобами на присасывание клещей обратились 305 человек. Это на 49% меньше, чем на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Новосибирской области.

Среди обратившихся — 61 ребенок до 18 лет. Всего с начала сезона медики зафиксировали 14 709 обращений.

Больше всего пострадавших за неделю отмечено в Новосибирске и Искитимском районе.

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