Сквер влюбленных обустраивают на улице Героев Революции в Новосибирске

В этом году в сквере установят фонари. Фото: мэрия Новосибирска

В Первомайском районе Новосибирска на улице Героев Революции начали обустраивать Сквер влюбленных. Вместо сухостоя и заброшенных гаражей здесь появится живая изгородь из кизильника и пузыреплодника. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В этом году в сквере установят фонари, декоративные арки и лавочки в форме сердечек. По задумке авторов, новая зона отдыха соединится с благоустроенным в прошлом сезоне бульваром на улице Эйхе, так что получится единое пешеходное пространство.

Еще один сквер появился по инициативе местных жителей на улице Маяковского, 3. Раньше там росли заросли клена-сорняка, а теперь высадили липы, яблони, барбарисы, гортензии и ирисы.

Первый заместитель главы администрации Первомайского района Владимир Кравцов отметил, что жители очень ценят такие перемены. Однако он добавил, что иногда саженцы выкапывают неизвестные, и по этим фактам уже направили заявления в полицию.

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