Депутат Госдумы Александр Аксёненко подал документы в облизбирком

Фото: Соцсети Александра Аксененко

Александр Аксёненко передал пакет документов в Избирательную комиссию Новосибирской области. Он намерен вновь представлять интересы жителей в Госдуме по Искитимскому одномандатному избирательному округу № 139, который объединяет областной центр (Советский и Первомайский районы) и южные территории региона.

Комментируя подачу заявления, парламентарий подчеркнул, что для него это начало большой работы, а не просто юридическая процедура.

- Для меня важно быть на связи именно здесь, дома. Новосибирская область - это люди, которых я знаю лично много лет. Мы вместе проходим через самые разные ситуации, от ремонта разбитой дороги во дворе до спасения местного предприятия или защиты трудовых прав целыми коллективами. Депутатская работа измеряется не количеством заседаний, а тем, удалось ли помочь конкретным семьям, - отметил Александр Аксёненко.

Фото: Соцсети Александра Аксененко

До Единого дня голосования осталось ровно 2 месяца. Этот период кандидат планирует провести максимально открыто. По словам Александра Аксёненко, график уже сформирован: его ждут десятки рабочих поездок в отдаленные села и города области.

Политик заявил, что сохранит привычный формат прямого общения без посредников. В ближайшие недели он продолжит проводить личные приемы граждан и встречи во дворах, чтобы составить актуальную карту проблем каждого района. Главный приоритет кампании, по его словам, - сбор наказов избирателей и их последующая реализация на федеральном уровне.